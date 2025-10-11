Muğla’da terasta bırakılan bebek öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çalıştığı otelin lojmanında doğum yapan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy (19), erkek bebeğini havluya sararak terasa bıraktı.

Otele gelen ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kanaması bulunan Kırgızistan uyruklu Kyzy, Bodrum Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada yapılan kontrollerde, Kyzy'nin doğum yaptığı anlaşıldı. Ekiplerce, yapılan sorguda, Kyzy, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, ardından bebeğini havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını itiraf etti. Otele giden ekiplerin yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirlendi.