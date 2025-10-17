Fethiye’de Alman paraşütçü denize çakıldı

FETHİYE'NİN Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'dan tekli atlayış yapan Alman vatandaşı kontrolünü kaybederek denize düştü. Ağır yaralanan pilot, çevredeki teknelerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Babadağ'dan single (tekli) atlayış gerçekleştiren Alman pilot F.S., iniş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek denize düştü. Olayı gören çevredeki tekneciler, pilotun yardımına koşarak kısa sürede denizden çıkardı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Alman pilotun durumunun ağır olduğu öğrenildi.