Muğla’da 24 düzensiz göçmen yakayı ele verdi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Botta, 7'si çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede ekipler görevlendirildi. Fiber karinalı lastik bottaki 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.