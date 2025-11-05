Bağımlının sonu

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olay, mahallede korku dolu anlara neden oldu. İddiaya göre 33 yaşında Rıdvancan Kayakurt, 4 Kasım 2025 günü saat 09.00 sıralarında uyuşturucunun etkisiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşı N.M.'ye ait evi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle çevredekiler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

JANDARMALARI YARALADI

Evi yaktıktan sonra elinde bıçakla yan tarafta bulunan 60 yaşındaki N.G.'ye ait eve giren Kayakurt, olay yerine gelen jandarma ekiplerin uyarılarına rağmen dışarı çıkmamak için direndi. Bu esnada bıçakla 2 jandarma personelini yaraladı. Boğuşma sırasında jandarmanın yere düşen silahını alan uyuşturucu bağımlısı etrafa bu seferde ateş açtı. Uyarılara rağmen teslim olmayan Rıdvancan Kayakurt olay yerine gelen komando ekiplerine tekrar bıçakla saldırınca vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kayakurt, hayatını kaybetti. Rıdvancan Kayakurt 'un uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda sabıkası bulunduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.