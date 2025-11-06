Muğla Bodrum’da su krizi: Önümüzdeki yıllarda suyumuz kalmayacak

Bodrum'a su sağlayan ve geçen aylarda ölü hacim seviyesine düşen Mumcular Barajı'nın ardından Geyik Barajı'ndaki su seviyesi de ölü hacim seviyesine geriledi. Yarımadaya kısmen yer altı suyundan kısmense Mumcular Barajı'nın ölü hacminden kontrollü bir şekilde su sağlandığını ifade eden MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Devlet Su İşleri tarafından Mumcular ve Geyik barajlarından 5'er milyon metreküp, yer altı suyundan 13 milyon metreküp olmak üzere toplamda 23 milyon metreküplük bir su sağlanarak karşılanmaya çalışılıyor.