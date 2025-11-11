Bodrum merkezli 7 ilde suç örgütüne operasyon!

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi merkezli 7 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu satmak ve iş yeri kurşunlama suçlarına karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Evlerdeki aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alınıp, Bodrum'a getirildi. Şüphelilerin tamamı, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.