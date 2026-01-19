Muğla’da 19 yaşındaki gencin acı sonu

MUĞLA Seydikemer'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet, ağaçlara ve bir eve çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Seydikemer istikametinden Saklıkent yolu üzerinden Kadıköy istikametine seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü Arda Özcan (19), direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından bir eve çarparak durabildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yandan, kazada kamyonetin çarptığı evde bulunan 71 yaşındaki Düriye D. de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.