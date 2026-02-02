  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Muğla'da vahşet! 3 çocuk annesi işe giderken öldürüldü

Son dakika haberleri.. Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde çalıştığı markete giden 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Özlem Arslan, bıçaklı saldırıya uğradı. Henüz kimliği tespit edilemeyen biri tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

DHA

Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı markete giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Özlem Arslan (39) yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan Özlem Arslan evden çıkıp işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özlem Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

