Bodrum’da kruvaziyer bereketi yaşanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine, iki kruvaziyer 1860 yolcu getirdi. Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1783 yolcu ile 733 personel bulunuyor. Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Bahama bayraklı 110 metrelik kruvaziyerde ise çoğu ABD'li 77 yolcu ile 75 personel yer alıyor. Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.