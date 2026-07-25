Haberler Muğla Muğla'daki yangında hortumlarla su taşıdı! Sen çok yaşa Nazmi Amca! Muğla'daki yangında hortumlarla su taşıdı! Sen çok yaşa Nazmi Amca! MURAT YALÇIN









MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi'nde önceki gün başlayan orman yangını dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının başladığı ilk andan itibaren evine dönmeyen kanser hastası Nazmi Kundakçı gösterdiği fedakarlıkla herkese örnek oldu. Alevlerin köyünü ve zeytinliklerini sardığını gören Kundakçı, "Ben ne yapabilirim?" diyerek kolları sıvadı. Dere yatağının önünü taşlarla kapatarak küçük bir su havuzu oluşturan Kundakçı, kurduğu pompa sistemi ve çektiği hortumlarla traktörlere su doldurmaya başladı.

SABAHA KADAR UYUMADI

YANGIN hattına sürekli gidip gelen traktörler, yaşlı adamın hazırladığı suyu alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırdı. Uyumadan aralıksız çalışan Kundakçı, çalışmalara kesintisiz destek verdi. Yıllardır emek verdiği zeytinliği küle dönen Nazmi Amca, "Yangın çıktığından beri buralardayım. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Derenin önünü kesip hortum çektim, bir pompa koydum. Traktörlere su doldurup yangın bölgesine taşımalarını sağladım. Ben de böyle yardım etmek istedim" dedi.