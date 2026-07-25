Muğla'daki yangında hortumlarla su taşıdı! Sen çok yaşa Nazmi Amca!

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi'nde önceki gün başlayan orman yangını dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının başladığı ilk andan itibaren evine dönmeyen kanser hastası Nazmi Kundakçı gösterdiği fedakarlıkla herkese örnek oldu. Alevlerin köyünü ve zeytinliklerini sardığını gören Kundakçı, "Ben ne yapabilirim?" diyerek kolları sıvadı. Dere yatağının önünü taşlarla kapatarak küçük bir su havuzu oluşturan Kundakçı, kurduğu pompa sistemi ve çektiği hortumlarla traktörlere su doldurmaya başladı.
SABAHA KADAR UYUMADI
YANGIN hattına sürekli gidip gelen traktörler, yaşlı adamın hazırladığı suyu alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırdı. Uyumadan aralıksız çalışan Kundakçı, çalışmalara kesintisiz destek verdi. Yıllardır emek verdiği zeytinliği küle dönen Nazmi Amca, "Yangın çıktığından beri buralardayım. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Derenin önünü kesip hortum çektim, bir pompa koydum. Traktörlere su doldurup yangın bölgesine taşımalarını sağladım. Ben de böyle yardım etmek istedim" dedi.
350 HEKTAR ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ
Yangınla ilgili İnlice Mobil Yangın Koordinasyon Noktası'nda açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, alevlerden 350 hektarlık alanın etkilendiğini söyledi. Yangın anında meteorolojik şartların riskli olduğuna dikkati çeken Karacabey, 19 hava aracı ve 108 yer ekibi ile mahallelinin çabalarıyla kontrol altına alınan yangında çok sayıda yaban hayvanının da telef olduğunu belirtti.