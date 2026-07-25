Seydikemer yolunda feci kaza: 1 ölü

FETHİYE SEYDİKEMER karayolunda Çırpı Kontrol Noktası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılara ekipler tarafından müdahale edilirken, yapılan kontrolde 42 yaşındaki Suna Demirer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.