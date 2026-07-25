Yağmur gözyaşları içinde toprağa verildi

MARMARİS'TE motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yağmur Aslan, (29) memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Muğla-Marmaris Karayolu Gökçe Rampaları mevkisinde meydana gelmiş, Yağmur Aslan kullandığı 48 AEH 467 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmişti. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılmıştı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla memleketi Hatay'a gönderilen Yağmur Aslan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.