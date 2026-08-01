İsyan ettiren hapis kararı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde geçirdiği trafik kazasında el bileği kırılan avukat Şebnem Onay, yargılandığı davada kendisine hapis cezası verilip karşı tarafın adli para cezasıyla tecil edilmesine tepki göstererek kararı istinafa taşıyacaklarını bildirdi. Tepe Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta 2024'te H. V. yönetimindeki otomobil ile avukat Şebnem Onay'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada el bileği kırılan Onay, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Araçta bulunan diğer kişilerin ise olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldığı öğrenildi. Marmaris 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Şebnem Onay'a "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 11 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirimle ceza 9 ay 5 güne düşürülerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi. Avukat Şebnem Onay, karara tepki gösterdi. Onay şöyle konuştu: "Bir avukat olarak yaşadığım mağduriyet adalet duygumu acayip derecede rencide etti. Kararı istinafa taşıyacağız."