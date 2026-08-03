Sinpaş denetimde sınıfta kaldı

Marmaris İçmeler Kumluörencik mevkiinde faaliyet gösteren Sinpaş Kızılbük GYO, bu kez tesis bünyesindeki su sporları faaliyetleriyle gündeme geldi. 31 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, su sporları parkurunun gerekli işletme belgesi olmadan faaliyet gösterdiği, emniyet tedbirlerinde eksiklikler bulunduğu ve izin hükümlerine aykırı ticari faaliyet yürütüldüğü tespit edildi.

İşletme hakkında idari işlem uygulanarak Marmaris Turizm Danışma Bürosu'na sevk edildi. Sinpaş Kızılbük GYO'nun Marmaris'teki projesiyle ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi. İçmeler Kumluörencik mevkiindeki proje, faaliyete geçtiği günden bu yana yapılaşma, ruhsat, çevre ve mevzuata uygunluk konusunda çeşitli iddialar, hukuki süreçler ve idari işlemlerle kamuoyunun gündemine gelirken, bu kez tesis bünyesinde yürütülen su sporları faaliyetleri denetime takıldı.