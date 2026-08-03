Sinpaş denetimde sınıfta kaldı

Marmaris İçmeler Kumluörencik mevkiinde faaliyet gösteren Sinpaş Kızılbük GYO, bu kez tesis bünyesindeki su sporları faaliyetleriyle gündeme geldi. 31 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, su sporları parkurunun gerekli işletme belgesi olmadan faaliyet gösterdiği, emniyet tedbirlerinde eksiklikler bulunduğu ve izin hükümlerine aykırı ticari faaliyet yürütüldüğü tespit edildi.
İşletme hakkında idari işlem uygulanarak Marmaris Turizm Danışma Bürosu'na sevk edildi. Sinpaş Kızılbük GYO'nun Marmaris'teki projesiyle ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi. İçmeler Kumluörencik mevkiindeki proje, faaliyete geçtiği günden bu yana yapılaşma, ruhsat, çevre ve mevzuata uygunluk konusunda çeşitli iddialar, hukuki süreçler ve idari işlemlerle kamuoyunun gündemine gelirken, bu kez tesis bünyesinde yürütülen su sporları faaliyetleri denetime takıldı.
İŞLETME BELGESİ BULUNAMADI
31 Temmuz 2026 tarihinde Marmaris Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından Marmaris sorumluluk sahasında faaliyet gösteren su sporları işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Sinpaş Kızılbük GYO bünyesinde hizmet veren su sporları parkuru da kontrol edildi Yapılan incelemelerde parkurun Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi bulunmadığı halde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Düzenlenen tutanakta, söz konusu faaliyetin Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği'nin 5/1'inci maddesi ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 27'nci maddesine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle işletmenin Marmaris Turizm Danışma Bürosu'na sevk edildiği belirtildi.
EMNİYET TEDBİRLERİNDE EKSİKLİK TESPİT EDİLDİ
Denetimlerde su sporları parkuruna ilişkin başka eksikliklerin de bulunduğu belirlendi. Resmî tutanakta, su sporları parkuruna ilişkin emniyet tedbirlerinin eksik olduğu, izin belgesi hükümlerine aykırı ticari faaliyette bulunulduğu ve işletmede yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edildiği kaydedildi. Tespitlerin ardından işletme hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler gerçekleştirildi. İşletmenin Marmaris Turizm Danışma Bürosu'na sevk edildiği ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında idari para cezası uygulandığı bildirildi.