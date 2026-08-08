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Haberler Muğla 2,2 milyon liralık akü hırsızlığına tutuklama

2,2 milyon liralık akü hırsızlığına tutuklama

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

2,2 milyon liralık akü hırsızlığına tutuklama

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı Jandarma ekipleri, 3 ilçede farklı tarihlerde meydana gelen baz istasyonu hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin 5 ay süren teknik takibi ve 148 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonucu hırsızlık olaylarını B.Ç.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan B.Ç., 76 adet akü çaldığını ve bunları M.B'ye sattığını itiraf etti. B.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çalıntı aküleri satın aldığı tespit edilen M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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