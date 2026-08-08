Özlem’i öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Şubat tarihinde işe giderken boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan'ın (39) bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Özlem Arslan (39) cinayetinde ilk duruşmada karar çıktı. Güvenlik kameralarıyla yakalanan ve suçunu itiraf eden Nihat Arslan hakkında hazırlanan iddianamede, Özlem Arslan'ın daha önce boşanma davası açtığı ve sanık hakkında üç kez koruma kararı aldırdığı belirtildi. İddianamede, tutuklu sanık Nihat Arslan için 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

'BARIŞMAK İÇİN GİTTİM'

Milas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Nihat Arslan, "Eşimle barışmak için gittim, pişmanım" savunmasını yaptı.

Mahkeme, sanığı 'kadına ve eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.