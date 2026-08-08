Yamaç paraşütçüleri bina çatısına düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Tunahan K. (43) ile yolcusu İngiliz uyruklu Sabrina S. (38), hazırlıklarının ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden uçuş yaptı. İkili, Belcekız sahiline inişleri sırasında bir işletmenin çatısına düştü. İhbar üzerine kaza yerine bölgede konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi. Bulundukları alandan kurtarılan pilot ile yolcusu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.