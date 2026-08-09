Çam balının başkenti Marmaris

Türkiye 'nin bal üretimindeki en önemli merkezlerinden biri olan Muğla 'nın Marmaris ilçesi, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, dünyaca ünlü çam balıyla da dikkat çekiyor. Dünyada üretilen çam balının yaklaşık yüzde 92'si Türkiye'de, bunun da yaklaşık yüzde 86'sı Muğla'da üretilirken, Marmaris ilçesi bu üretimin en önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Marmaris çam balını diğer ballardan ayıran en önemli özellik, çiçek nektarından değil, kızılçam ağaçlarında yaşayan Basra böceğinin (Marchalina hellenica) salgısından elde edilmesi. Arılar, yaz sonundan sonbahar ortasına kadar kızılçam ormanlarında Basra böceğinin salgıladığı tatlı maddeyi toplayarak çam balını üretiyor. Bu nedenle Marmaris balı "salgı balı" sınıfında yer alıyor. Uzmanlara göre çam balı, geç kristalleşiyor, mineral bakımından zengin, antioksidan değeri yüksek, aroması yoğun, raf ömrü uzun bir bal çeşidi olarak öne çıkıyor.

ÜRETİMİ AYLAR ALIYOR

Marmaris'te çam balı sezonu genellikle ağustos ayında başlıyor. Üreticiler ilk olarak kovanlarını kızılçam ormanlarına taşıyor. Basra böceğinin yoğun bulunduğu bölgelerde yaklaşık üç ay kalan arılar, salgıyı bala dönüştürüyor. Hasat döneminde, etekler kovanlardan tek tek çıkarılıyor. Sırlanmış petekler süzme tesislerine götürülüyor. Bal dinlendiriliyor. Nem ve kalite analizlerinden geçiriliyor. Doluma hazır hale getiriliyor. Birçok üretici geleneksel yöntemlerle üretim yaparken, coğrafi işaret ve kalite standartlarına uygun analizler de gerçekleştiriliyor.

2025'TE REKOLTE YÜKSELDİ

2021 yangınlarının yaralarının sarıldığı 2025 sezonu arıcılar için "altın yıl" oldu. Marmaris'in de içinde bulunduğu Muğla genelinde 2025 yılı çam balı rekoltesi, elverişli iklim şartları ve basra böceği popülasyonunun toparlanması sayesinde son 4-5 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 20 bin ton civarında gerçekleşti. Yaklaşık 4 milyon arı kovanı çam balı üretimi için Muğla ormanlarında konuşlandırıldı. Bunların yaklaşık 3 milyonu gezgin arıcılara, 1 milyonu ise Muğlalı üreticilere ait. Ağustos-kasım döneminde üç ayrı sağım yapılabiliyor.