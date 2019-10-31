  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Uşak > Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

31.10.2019, 18:37 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019,19:05

'ta işçi taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 14 kişi yaralandı. Yaralanan 14 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı 64 S 0111 plakalı Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki 03 LL 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Yaralanan 14 kişiden Mustafa Erfidan (31) kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, midibüsün bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN