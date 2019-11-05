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'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü

Uşak'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü

05.11.2019, 15:18

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.'ta eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybederken, kadının erkek arkadaşı bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe, Dübek Çeşmesi Mevkisi'nde erkek arkadaşı N.H. (56) ile görüşen Aysun Yeşil (55), eski eşi Y.K'nin (60) bıçaklı saldırısına uğradı.

Olayda N.H. (56) yaralanırken, Aysun Yeşil hayatını kaybetti. Yeşil'in cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.H. ise aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Olayın ardından kaçan Y.K, suç aleti bıçakla yakalandı.

AA

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