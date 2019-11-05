Uşak'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.Uşak'ta eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybederken, kadının erkek arkadaşı bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe, Dübek Çeşmesi Mevkisi'nde erkek arkadaşı N.H. (56) ile görüşen Aysun Yeşil (55), eski eşi Y.K'nin (60) bıçaklı saldırısına uğradı.
Olayda N.H. (56) yaralanırken, Aysun Yeşil hayatını kaybetti. Yeşil'in cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.H. ise aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Olayın ardından kaçan Y.K, suç aleti bıçakla yakalandı.
AA
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