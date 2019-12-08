Uşak’a sera OSB müjdesi

Uşak'ta sektör temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentte tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı sera ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacağı müjdesini verdi. Pakdemirli ayrıca Eşme Kocabey Barajı'nın yapımının 2020'de tamamlanacağını ve Sivaslı'da Kuruçay YAS Suni Besleme Projesi'ni hayata geçireceklerini duyurdu.

Bakan Pakdemirli "Uşak'ta çitçimizin, üreticimizin neye ihtiyacı var, hangi konularda sıkıntısı var çok iyi biliyoruz. Tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı sera ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması için talimat verdim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.



1200 KİŞİYE İSTİHDAM

Pakdemirli, "İnşallah bu alanda, jeotermal enerji ile ısıtmalı ileri teknolojik seralar, sebze kurutma tesisleri, seracılık eğitim ve Ar-Ge merkezini en yakın zamanda kuracağız. Kuracağımız seralarda dekarda 55-60 ton ürün alacaksınız. Örneğin 1.000 dekara sera kurduğumuzda, yılda 55-60 milyon kg domates elde edeceğiz. Üretimin yanı sıra istihdama katkı sağlayacak projemiz ile bin 200 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak" diye konuştu. Uşak'ın bereketli bir şehir olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Ege'nin yükselen değeri olan kentin üretimiyle dikkat çektiğini ifade etti.



KIRSALDA 84 PROJEYE 113 MİLYONLUK KAYNAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD- II) destekleri 5'inci başvuru çağrısı 4'üncü grubunda 84 proje için 113 milyon lira destek verileceğini belirterek, "Bu hibe sayesinde kırsalda 275 milyon lira yatırım yapılması ve 400 yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor." ifadelerini kullandı. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, uygun bulunan ve onaylanan projelerin www.tkdk.gov.tr adresinden ilan edildiğini belirterek, kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını bildirdi.