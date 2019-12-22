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Esila’nın çaresi nakli

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Uşak'ta yaşayan Ercan (28) ve Çiğdem Kurt (27) çiftinin ilk çocukları olan 3 yaşındaki Esila Kurt, yaklaşık üç ay önce düşmeyen ateş ve boğaz enfeksiyonu sebebiyle ailesi tarafından İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonucunda Esila'ya kısa süre içinde hemofagositik sendrom olarak bilinen HLH tanısı konuldu ve ailenin zorlu süreci başladı. Teşhisin ardından kısa süreli yoğun bakıma alınan, ardından kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Esila, enfeksiyon riskinden korunmak için yaşamını maske takarak sürdürmeye başladı ve doktorlar kök hücre nakli yapılması gerektiğine karar verdi.

HERKES BAĞIŞÇI OLSUN
Hastalığın sürekli kendini yenilediğini belirten anne Çiğdem Kurt, "Kök hücre şu an için kesin tedavi. Herkesten bağışçı olmasını istiyoruz. Onun da normal bir çocuk olmasını istiyoruz" diye konuştu.

■ FIRAT AKAY
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