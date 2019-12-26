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'ta 25 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısının 7 faili daha yakalandı

Uşak'ta 25 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısının 7 faili daha yakalandı

26.12.2019, 15:04

'ta 5 yıl önce bir kıraathaneye düzenlenen ve 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 7 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014'te Atatürk Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişinin yaralanmasıyla ilgili açılan davada "kasten yaralama", "mala zarar verme", "genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçlarından 11 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen firariler R.Y, Ö.A, G.S, O.U, M.O, T.Y. ve R.Ş'nin yerlerini tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda hükümlüler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 hükümlü, Uşak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Dün de aynı olayla ilgili olarak F. E. ve İ. S. yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Böylelikle iki operasyonda yakalananların sayısı 9'a yükseldi.

AA

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