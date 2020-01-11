Uşak’ta evde korkunç infaz! Kar maskeli 2 kişi...

Uşak’ta bir eve giren ve kafalarında kar maskesi bulunan 2 şahıs, 26 yaşındaki Resul Aslan’ı tabanca ile vurarak öldürdü. Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı ise apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay Işık Mahallesi 4.Burak Sokak'taki Seyr-i Tepe adlı apartmanın zemin katında öğle saatlerinde meydana geldi.