Uşak’ta bir eve giren ve kafalarında kar maskesi bulunan 2 şahıs, 26 yaşındaki Resul Aslan’ı tabanca ile vurarak öldürdü. Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı ise apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay Işık Mahallesi 4.Burak Sokak'taki Seyr-i Tepe adlı apartmanın zemin katında öğle saatlerinde meydana geldi.
Uşak’ta evde korkunç infaz! Kar maskeli 2 kişi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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