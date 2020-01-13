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'ta kullanılmayan evde çıktı

Uşak'ta kullanılmayan evde yangın çıktı

13.01.2020, 16:48

’ta kullanılmayan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Yangın, Ünalan Mahallesi Güldibi Sokak'ta bulunan kullanılmayan müstakil evde öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evi bir anda alevler sardı. Evden çıkan dumanları fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alırken, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA

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