Uşak'ta 66 yaşındaki girişimci kadının parmak ısırtan azmi! İzmir ve Denizli'de de dükkan açtı

Uşak’ın Ulubey ilçesinde 16 sene önce açtığı hamur işi dükkanıyla ün salan girişimci kadın işini genişleterek farklı bölgelerde dükkan açmaya başladı. Bu sayede pek çok kadını iş sahibi yapan girişimci kadın, amacının Uşak’ın yöresel ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.