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'ta 66 yaşındaki girişimci kadının parmak ısırtan azmi! ve 'de de dükkan açtı

Uşak'ta 66 yaşındaki girişimci kadının parmak ısırtan azmi! İzmir ve Denizli'de de dükkan açtı

27.01.2020, 11:12

’ın Ulubey ilçesinde 16 sene önce açtığı hamur işi dükkanıyla ün salan girişimci kadın işini genişleterek farklı bölgelerde dükkan açmaya başladı. Bu sayede pek çok kadını iş sahibi yapan girişimci kadın, amacının Uşak’ın yöresel ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Uşaklı 66 yaşındaki Halime Tuncay, 50 yaşındayken sergilediği girişimcilik örneğiyle pek çok kadına örnek olmaya devam ediyor.

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