Uşaklı minik çocuğa Danimarka'dan gelen yürüme umudu

Uşak’ta doğuştan ‘Serebral Palsi’ (beyin felci) hastası olan 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış’ın ‘yürüme’ çağrısına Danimarka’da yaşayan bir hayırsever koştu. Tedavi için gerekli olan 35 bin liranın tamamını ödeyen, ismini vermek istemeyen hayırsever, Küçük Buğra’nın yürüme umudu oldu.

Aybey Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Hulusi Satılmış çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Buğrahan'a 6 aylıkken doğması sonucu Serebral Palsi hastalığına ek olarak kalça çıkıklığı tanısı konuldu.