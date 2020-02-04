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Uşaklı minik çocuğa 'dan gelen yürüme umudu

Uşaklı minik çocuğa Danimarka'dan gelen yürüme umudu

04.02.2020, 10:28

’ta doğuştan ‘’ (beyin felci) hastası olan 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış’ın ‘yürüme’ çağrısına ’da yaşayan bir hayırsever koştu. Tedavi için gerekli olan 35 bin liranın tamamını ödeyen, ismini vermek istemeyen hayırsever, Küçük Buğra’nın yürüme umudu oldu.

Aybey Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Hulusi Satılmış çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Buğrahan'a 6 aylıkken doğması sonucu hastalığına ek olarak kalça çıkıklığı tanısı konuldu.

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