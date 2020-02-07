Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Uşak’ı da etkisi altına aldı. Kent merkezine mevsimin ilk karı düşerken, vatandaşlar beyaz örtüyle kaplı manzaranın tadını çıkardı.
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Uşak'ta da etkili oldu.
Uşak'ta kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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