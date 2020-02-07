  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Uşak > Uşak'ta kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

'ta kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Uşak'ta kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

07.02.2020, 14:18

Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı ’ı da etkisi altına aldı. Kent merkezine mevsimin ilk karı düşerken, vatandaşlar beyaz örtüyle kaplı manzaranın tadını çıkardı.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Uşak'ta da etkili oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN