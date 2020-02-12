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Yeni Asır gündeme getirmişti! O çığlık duyuldu

Yeni Asır gündeme getirmişti! O çığlık duyuldu
Giriş Tarihi: 12.2.2020

Uşak'ta harabeye dönen evde yaşayan yaşlı çiftin tedavisi için yardım istediği 57 yaşındaki şeker hastası oğulları Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bakım merkezine kaldırıldı. Yaşlı çiftin yardımına ise Banaz Kaymakamlığı koştu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın talimatı üzerine çiftin evinde inceleme yapıldı. Yetkililer evin yenilenmesi için harekete geçti.

FIRAT AKAY

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