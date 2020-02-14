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Çekici ile tanker çarpıştı

Çekici ile tanker çarpıştı
Giriş Tarihi: 14.2.2020

Uşak'ın İnay köyü yakınlarında, Fatih Demir (43) yönetimindeki 64 AD 060 plakalı üzerinde araç bulunan çekici, kontrolünü kaybederek karşıdan gelen Bülent P. yönetimindeki 64 EU 897 plakalı özel bir gıda firmasına ait tankerle çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çekici sürücüsü Fatih Demir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, tanker sürücüsü Bülent P'nin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tankerin şoförü gözaltına alındı.

FIRAT AKAY

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