Hayırsız kardeş

Uşak'ta bir şahıs daha önce de bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen ağabeyinin aracına ve dükkanına arkadaşıyla birlikte 4 adet molotof kokteyli attı.

Uşak'ta arkadaşı ile birlikte ağabeyinin dükkanını ve otomobilini molotof kokteyliyle yakan saldırgan tutuklandı. Olay dün sabah 06.55 sıralarında meydana geldi. Yusuf Ertuğrul ve yanındaki Azeri uyruklu arkadaşı, ağabeyi Bülent Ertuğrul'a ait Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan pastaneye geldi. OTOPARKTA YAKTILAR

Yusuf Ertuğrul ve arkadaşı yanlarında getirdiği molotof kokteyllerini, sokak üzerinde bulunan bir otoparkta yakarak dükkana geldi. Yusuf Ertuğrul elinde bulunan 3 molotof kokteylini ağabeyine ait 64DK 844 plakalı park halindeki araca atarken yanındaki arkadaşı ise elindeki molotof kokteyllerini dükkana atarak kaçtı. KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

İhbar sonrası ulaşan itfaiye ekipleri dükkandaki yangını söndürürken, çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarından sonra şüphelerin kimliğini belirleyen polis ekipleri, 2 saldırganı da yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Ertuğrul ile arkadaşı tutuklandı. FIRAT AKAY