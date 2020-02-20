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8 ay içinde 148 paket margarin kadar kilo verdi

8 ay içinde 148 paket margarin kadar kilo verdi
Giriş Tarihi: 20.2.2020

Uşak'ta yaşayan 47 yaşındaki Emine Sargın ağırlığının 123 kiloya kadar çıkmasından kaynaklı yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı uzman diyetisyen kontrolünde 8 ayda 47 kilo vererek 76 kiloya indi. Sargın'ın erittiği yağ miktarı 148 paket margarine eşit.

FIRAT AKAY

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