Bahadır Göleti'ndeki su seviyesi tehlikeli seviyenin altına indi

Uşak Valiliği, Bahadır Göleti'nde oluşan su sızıntısı nedeniyle tahliye edilen 2 köydeki vatandaşların evlerine döndüklerini bildirdi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Banaz İlçesi Bahadır köyü Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'nde su tahliye işlemi devam ediyor. Sızıntının başladığı günden bu yana göletten 900 bin metreküp su tahliye edildi. Göletteki su miktarı tehlikeli seviyenin altı olan 600 bin metreküpe düşürülünce, Bahadır ve Hatipler köyünden tahliye edilen vatandaşların evlerine dönmeleri sağlandı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, gölet tamamen boşaltıldıktan sonra gerekli çalışmaları yapacak.



Bahadır Göleti gövde dolgusundan perşembe günü su çıkışı gözlemlenmesi sonrası DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alınmış, dere yatağı güzergahındaki 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köyleri tedbiren tahliye edilmişti.

AA