Intihar mı kaza mı?

Uşak'ta evinde yalnız yaşayan Ramazan Ö. (56) dün sabah saatlerinde halasının kızı D.Ö. tarafından evinin önünde hareketsiz yatarken bulundu. Balkondan düşen Ramazan Ö'nün sağlık ekipleri tarafından olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan Ö'nün balkondan kazayla düşerek mi, intihar ederek mi öldüğü ise araştırılıyor.

FIRAT AKAY