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Intihar mı mı?

Intihar mı kaza mı?
Giriş Tarihi: 25.2.2020

Uşak'ta evinde yalnız yaşayan Ramazan Ö. (56) dün sabah saatlerinde halasının kızı D.Ö. tarafından evinin önünde hareketsiz yatarken bulundu. Balkondan düşen Ramazan Ö'nün sağlık ekipleri tarafından olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan Ö'nün balkondan kazayla düşerek mi, intihar ederek mi öldüğü ise araştırılıyor.

FIRAT AKAY

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