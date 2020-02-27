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Emekli üniformayla otostop çekince gözaltına alındı

Emekli polis üniformayla otostop çekince gözaltına alındı

27.02.2020, 19:52

'ta, üniforması giyip, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan sanığa, "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan soruşturma açıldı.

Ulubey ilçesinde sabah saatlerinde anayol üzerinde polis üniforması ile otostop çekip parasının olmadığını beyan eden S.D. (53) isimli şahıs ihbar üzerine gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahsın yapılan kimlik sorgusunda emekli emniyet mensubu olduğu belirlenirken, daha önceden "hırsızlık ve basit yaralama" suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi.



S.D. emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, üzerindeki polis kıyafetleri muhafaza altına alındı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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