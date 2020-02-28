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'a şehit ateşi düştü! Şehit 'un baba evine acı haber ulaştı

Uşak'a şehit ateşi düştü! Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un baba evine acı haber ulaştı

28.02.2020, 13:51

bölgesinde rejiminin hava saldırıları neticesi şehit olan 'un (39) acı haberi memleketi 'taki baba evine ulaştı. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Ali Turgut'un (39) Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine gelen Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, aile yakınlarına acı haberi verdi.

Haberi alan şehidin annesi Sultan ve babası Ahmet Turgut, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.

Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

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