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'ta tren, araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

10.03.2020, 14:59

’ın Banaz ilçesinde, demir yolundan geçmeye çalışan araca yük treni çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, Banaz ilçesi Corum Köyü mevkiinde meydana geldi. Demiryolundan geçmeye çalışan 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari araca, yük treni çarptı. Metrelerce sürüklenen araçta bulanan iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

İHA

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