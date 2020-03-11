Hemzeminde facia

Mehmet Çalış idaresindeki otomobil tren yolunda kaldı. Trenin çarptığı araç 500 metre sürüklendi. Otomobildeki Berat Çalış ve Gonca Sancar can verirken Çalış ile Çiğdem Bakır ağır yaralandı.

Uşak'ta, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Banaz'ın Çorum köyündeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir- Afyon seferini yapan '34005' sefer sayılı yük treni, Mehmet Çalış yönetimindeki 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari araca sağ tarafından çarptı. Trenin önünde yaklaşık 500 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 4 kişiden Berat Çalış ve Gonca Sancar olay yerinde feci şekilde can verdi.

YOĞUN BAKIMDALAR

Araç içerisinden sağlık ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Mehmet Çalış ile Çiğdem Bakır ağır şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındılar. Ölenlerin cansız bedenleri itfaiye tarafından araçtan güçlükle çıkartılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın raylardan kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

FIRAT AKAY