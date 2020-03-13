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Dengesini kaybeden motosikletli can verdi

Dengesini kaybeden motosikletli can verdi
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Uşak'ta seyir halindeyken dengesini kaybedip yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Çınarcık rampası D300 Karayolu mevkinde gerçekleşti. 64 ABD 778 plakalı motorsiklet sürücüsü Mert Açıl (20) seyir halindeyken dengesini kaybedince savrulduğu yolda 200 metre sürüklendi. talihsiz gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

FIRAT AKAY

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