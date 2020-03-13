Uşak'ta seyir halindeyken dengesini kaybedip yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Çınarcık rampası D300 Karayolu mevkinde gerçekleşti. 64 ABD 778 plakalı motorsiklet sürücüsü Mert Açıl (20) seyir halindeyken dengesini kaybedince savrulduğu yolda 200 metre sürüklendi. talihsiz gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
FIRAT AKAY
Dengesini kaybeden motosikletli can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.