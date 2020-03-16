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30 çocuk yangında dumandan etkilendi

30 çocuk yangında dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Uşak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme'ye bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin yemekhanesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 30 çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yangın, önceki akşam, Cumhuriyet mahallesi 1'inci Emlak Sokak'ta bulunan, 06-14 yaş arasındaki 40 çocuğun kaldığı Çocuk Evleri Sitesi'nde çıktı. Yetkililer çocukları binadan çıkarırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 30 çocuk, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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