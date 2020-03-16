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’ta 1.5 ton ele geçirildi

Uşak’ta 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Uşak Emniyeti kaçak akaryakıt operasyonu düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 1.5 ton madeni yağ karışımı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kamyonlara kaçak akaryakıt verildiğine yönelik ihbar üzerine ekipler, 64 HC 900 plakalı pikabın kasasında bulunan bidonlardan, yanında duran 64 BC 272 plakalı çekiciye huni ile kaçak akaryakıt aktarıldığını tespit etti. Şüpheli T.E'nin kalfa köyündeki deposunda yapılan aramada 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler T.E. B.T. A.A. mahkemeye sevk edildi.

FIRAT AKAY

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