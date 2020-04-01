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Haberler Uşak Uşak’ın en işlek caddesi bariyerlerle kapatıldı, insan yoğunluğu azaldı

’ın en işlek caddesi bariyerlerle kapatıldı, insan yoğunluğu azaldı

Uşak’ın en işlek caddesi bariyerlerle kapatıldı, insan yoğunluğu azaldı

01.04.2020, 14:04

tarafından işlek caddelerde yaya trafiğinin sınırlandırılacağı kararının alınmasının ardından kentin en işlek caddesindeki tüm giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlara giriş izni polis kontrolünde verilirken insan yoğunluğunun azalması drone ile havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz gün Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve vali yardımcıları ile birlikte kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Korona virüs salgını nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerini değerlendiren Vali Funda Kocabıyık, vatandaşların birbirlerine yakın bulunmamaları, sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Kocabıyık, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda aldıkları karar doğrultusunda İsmet Paşa Caddesi'ndeki yaya trafiğinin azaltılması ve giriş çıkışlara bariyerlerin konulabileceğini bildirdi. Kararın ardından bugün itibariyle İsmet Paşa Caddesi'ndeki tüm giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlara polis ve bekçi kontrolünde geçerli bir mazeretin olması şartıyla giriş izni verilirken, caddedeki insan yoğunluğunun azalması drone ile havadan görüntülendi.

İHA

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