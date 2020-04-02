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Haberler Uşak Köydeki karantinaya uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira ceza

Köydeki karantinaya uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira ceza

Köydeki karantinaya uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira ceza

02.04.2020, 15:48

'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde koronavirüs salgını nedeniyle dün başlatılan karantina uygulamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Banaz'a 16 kilometre mesafedeki 775 nüfuslu Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı köyde, evleri dolaşarak vatandaşların ateşini ölçüp, sağlık durumlarını kontrol etti.

Banaz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise karantina kurallarına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, köy halkının, muhtar aracılığıyla ilettiği ihtiyaçlarının jandarma tarafından karşılanıp, ulaştırıldığı bildirildi.

DHA

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