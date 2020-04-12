  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Uşak'ta 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 264 bin maske ele geçirildi

'ta 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 264 bin maske ele geçirildi

Uşak'ta 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 264 bin maske ele geçirildi

12.04.2020, 12:18

'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak üretildiği tespit edilen 264 bin cerrahi maske ele geçirilirken, operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne (KOM) bağlı ekipler şehir merkezinde sağlıksız koşullarda ve yetki belgesiz cerrahi maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Maske üretimlerinin yapıldığı adresleri tespit eden KOM ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Yetkisiz ve fason olarak tek kullanımlık maske üretildiği belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucu 264 bin adet maske ele geçirildi.

Maskeler savcılık talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 264 bin maske ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA