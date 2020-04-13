  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

'ta bir köy daha karantinaya alındı

Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

13.04.2020, 13:57

'ta merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar gereği, 2 kişide görülen koronavirüs vakası nedeniyle merkeze bağlı İlyaslı köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı duyuruldu. Kent merkezine 27 kilometre mesafedeki bin 783 nüfuslu köyün giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri barikat kurdu. İkinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş çıkışlar yasaklandı. Daha önce karantina altına alınan Banaz ilçesinin Gürlük köyü ile kentte karantina koşullarının uygulandığı köy sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA