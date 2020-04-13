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’ta feci olay: Yangında 82 hayvan öldü

Uşak’ta feci olay: Yangında 82 hayvan öldü

13.04.2020, 13:31

’ta bir köyde evde çıkan besihaneye sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken 82 hayvan ise hayatını kaybetti.

Yangın, Banaz ilçesi Yenice köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Urhan adlı kişiye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evin diğer bölümlerine ve besihaneye sıçradı. Ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinlerinin ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken evde yaşayan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen yangında koyun ve kuzulardan oluşan 82 hayvan ölürken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

İHA

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