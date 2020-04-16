2 çocuklu aile evleri yanınca sokakta kaldı

Gece uyurken çıkan yangında canlarını zor kurtaran aile hayırseverlerden yardım bekliyor.

Uşak'ta evde çıkan yangın 2 çocuklu aileyi evsiz bırakırken, ailenin 82 küçükbaş hayvanı telef oldu.

SEYYAR KABLODAN ÇIKTI

Olay, Banaz ilçesi Yenice Köyü'nde önceki gece meydana geldi. Binanın üst katındaki evden alt kattaki besihaneye çekilen seyyar elektrik kablosundan çıkan yangında, alevlerin kısa sürede sardığı besihanede bulunan 82 hayvan telef olurken ev de kullanılamaz hale geldi. Mustafa ve Gülten Urhan çifti 2 çocuklarıyla beraber evsiz kaldı. Yangında evdeki eşyalarının tamamının yandığını belirten baba, komşularının evinde kaldıklarını ifade etti. Canlarını zor kurtardıklarını dile getiren çaresiz aile zararlarının büyük olduğunu ifade ederek yardım istedi.

FIRAT AKAY