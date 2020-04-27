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Haberler Uşak Erik üreticisinin yüzü gülüyor

Erik üreticisinin yüzü gülüyor

Erik üreticisinin yüzü gülüyor
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Mersin'in Mut ilçesinde ilk çıktığında kilosu 250 TL'den alıcı bulan turfanda erik 2 ila 8 lira arasındaki fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, ilçe genelinde 14 bin dekar alanda 21 bin ton erik rekoltesi beklediklerini belirtti. Acar, "Mut'ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor. Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi.

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