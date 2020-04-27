Hibe kavun tohumu çiftçiye ek gelir olacak

Uşak'ta 'Karahallı Kavunun Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 78 çitçiye 167 kilogram kavun tohumu hibe edildi. Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, desteğin aynı zamanda alternatif ürünleri değerlendirerek kullanılmayan arazileri kullanılabilir hale getireceğini söyledi. Keleş, "Projeleri ilçelerimizin, köylerimizin toprak yapısına, iklim yapısına ve çiftçi kültürüne bağlı olarak belirliyoruz" dedi.