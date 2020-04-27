İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Uşak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Umut H.Y, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi henüz belirlenemeyen diğer aracın sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her iki otomobilde de maddi hasar oluştu.