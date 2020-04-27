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Haberler Uşak İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Uşak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Umut H.Y, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi henüz belirlenemeyen diğer aracın sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

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